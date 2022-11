Roma-Lazio, sarà un derby mondiale: presenti spettatori da oltre 113 paesi diversi

Roma-Lazio è sold out, e questa non è una novità. Sedicesimo tutto esaurito di fila e domani sarà un derby mondiale. I 62mila spettatori che popoleranno gli spalti dell'Olimpico proverranno da oltre 113 Paesi. Sarà stracolma anche la Tribuna Stampa. Si sono accreditati media da mezza Europa, dagli Stati Uniti, da Abu Dhabi e dall'Australia. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 15.30 e il consiglio del club come sempre è quello di arrivare 90 minuti prima. Dalla stessa ora sarà possibile visitare "La Magica Land", il fan village romanista allestito in piazza del Foro Italico, vicino agli ingressi di Curva Sud e Tribuna Tevere. Quello di domani inoltre sarà il derby con il più alto incasso di sempre.