Roma, l’abbraccio dei tifosi: “Nonostante la distanza, attacca e avanza” – FOTO

Tutto pronto per il ritorno della Roma in campo dopo la sosta delle nazionali, con la sfida con il Parma delle ore 15 allo Stadio Olimpico. E proprio nel viaggio verso l’impianto giallorosso, i tifosi non hanno voluto far mancare il sostegno alla squadra, affiggendo in zona Laurentina uno striscione proprio nel percorso stabilito per il pullman della squadra: “Nonostante la distanza, forza Roma attacca e avanza“. Quell’urlo rumoroso e quel calore tipico del popolo romanista che i calciatori sentiranno anche nel silenzio dell’Olimpico.