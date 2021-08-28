Pochi minuti dopo le ore 19:15 la Roma è arrivata a Salerno, dove domani sera allo stadio Arechi sarà impegnata nella seconda giornata della Serie A. La comitiva giallorossa, giunta alla stazione campana, è stata accolta da circa 300 tifosi assiepati all'uscita. Cori per José Mourinho ma molti anche per Tammy Abraham.

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