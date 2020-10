Roma, la perdita di 204 milioni è la seconda più alta nella storia del calcio italiano

Di giornata la notizia che ha costretto tutto l’ambiente giallorosso ad una profonda riflessione: l’informativa pubblicata in mattinata dalla Roma, su richiesta della Consob, ha ufficializzato le perdite del club pari a 204 milioni nell’esercizio 2019/2020, portando il negativo del patrimonio netto a 242,5 milioni. Secondo quanto riportato dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Marco Iaria, la perdita della società giallorossa è la seconda più alta nella storia del calcio italiano: a precederla nel primo posto del podio solamente l’Inter della stagione 2006/2007 con 207 milioni. La notizia di stamattina ha fatto subire un contraccolpo anche al titolo in borsa della società, che è crollato cedendo circa il 21%. Il club ha reso noto che è stata in particolare la situazione d’emergenza scaturita dal coronavirus a pesare sull’esercizio.