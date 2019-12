Roma, la giornata della beneficienza: Mancini dai ragazzi della casa famiglia Capitano Ultimo – FOTO

La giornata della beneficienza. La Roma, da sempre in prima fila per i meno fortunati, ha organizzato oggi ben tre eventi con i suoi calciatori per portare un sorriso in vista del Natale. Dopo Pau Lopez e Pastore al Policlinico e Zaniolo, Antonucci e Mhkitaryan dai ragazzi di Tor Bella Monaca, è stato il turno di Mancini, che ha fatto visita alla casa famiglia Capitano Ultimo. Il difensore ha fatto visita ai ragazzi, scattando foto e firmando autografi. Piccoli gesti che significano tanto.