Roma, la difesa torna corta: De Rossi si aggrappa a Mancini, Smalling e Llorente

Il vice capitano giallorosso è alle prese con una fastidiosa pubalgia, le condizioni dell'ex United sono un punto interrogativo, Huijsen non dà garanzie

Redazione 16 aprile 2024 (modifica il 16 aprile 2024 | 12:23)

L'emergenza non c'è, non ancora almeno, sarà il lavoro e la bravura di Daniele De Rossi ad evitare che questa si verifichi nel momento più importante della stagione. Le problematiche sopraggiunte all'unisono nelle ultime settimane costringono il tecnico giallorosso ad una gestione del reparto difensivo pressoché perfetta per scongiurare altri infortuni e far rendere tutti al massimo. La situazione di Evan Ndicka porterà i centrali della Roma a fare gli straordinari a causa dei tanti impegni complicati che arriveranno a breve. Il difensore ivoriano sta bene, dopo il brutto spavento durante Udinese-Roma gli esami hanno evidenziato un lieve pneumotorace sinistro che di solito si riassorbe in una decina di giorni, poi ci sarà la visita di idoneità e successivamente, salvo complicazioni, potrà tornare ad allenarsi. Tempi di recupero, dunque abbastanza incerti, ma è certo che il difensore campione d'Africa non ci sarà nei prossimi incontri. DDR avrà, quindi, a disposizione Gianluca Mancini, Diego Llorente, Chris Smalling e Dean Huijsen. Un pacchetto, almeno numericamente, sufficiente per non parlare di emergenza, ma le situazioni dei singoli giocatori non possono lasciare tranquillo il tecnico giallorosso a cui servirà l'aiuto di tutti in questo rush finale.

Mancini e Smalling, la difesa titolare — I titolari della Roma, con l'assenza di Ndicka, diventano per forza di cose Mancini e Smalling, difensori esperti che hanno dimostrato di poter prendere le redini della difesa capitolina. Entrambi però, per motivi differenti, rischiano di soffrire un finale di campionato ad alta intensità. Il difensore inglese è il più grande punto interrogativo di tutta la rosa giallorossa. La prestazione con il Milan è più che ottima con 2 duelli aerei vinti, 2 tiri respinti e 3 lanci lunghi riusciti, secondo i dati di WhoScored, ma la sua tenuta fisica potrebbe cedere da un momento all'altro. Con De Rossi la situazione è andata a migliorare con il tempo, ma per un giocatore avanti con l'età (34 anni) e con metà stagione passata ai box, l'infortunio è, purtroppo, dietro l'angolo. Per quanto riguarda, invece, il vice capitano della Roma, non sono le statistiche a destare preoccupazione, ma le ultime gare da cui il classe '96 è uscito visibilmente acciaccato. Durante il derby con la Lazio si temeva dovesse uscire ad inizio partita, poi ha stretto i denti portando a termine il match e addirittura recuperando per il Milan in coppa. La pubalgia lo tormenta da tempo e lui ci convive facendo più di quanto ci si aspetti. Il calendario è frenetico e impegnativo e sarà inevitabile che anche Mancio debba riprendere fiato.

Huijsen e Llorente, due situazioni diverse — Il difensore spagnolo è quello che, al momento, offre più garanzie dal punto di vista fisico. Ha saltato 3 gare (2 in campionato, 1 in coppa) ad inizio ottobre, poi un'assenza dovuta al trauma cranico subito a metà febbraio, per il resto si è sempre fatto trovare pronto, risultando decisivo in gare come Fiorentina-Roma, dove segnò allo scadere. Diverso il discorso per Dean Huijsen. Il difensore di origini olandesi è affidabile dal punto di vista fisico, ma il suo rendimento sta facendo dubitare parecchio il tecnico giallorosso. L'errore con l'Udinese è solo l'ultimo di una serie di disattenzioni che potevano costare caro alla Roma. La pressione adesso aumenterà inevitabilmente con tanti scontri diretti in programma e il classe 2005 non sembra ancora pronto a gestire con fermezza le gare che arriveranno. A De Rossi l'arduo compito di gestire al meglio una difesa che ha perso un pezzo importante e che potrebbe diventare meno solida.

