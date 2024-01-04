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Tutto su Evan Ndicka, difensore dell'

e della nazionale ivoriana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

NDICKA, LA BIOGRAFIA

Evan Ndicka è nato a Parigi (Francia) da padre camerunense e madre ivoriana.

Parigi,

20 agosto 1999.

: 30/06/2028.

:

4 milioni di euro

.

2023.

: 82 kg.

: Auxerre 2, Auxerre, Eintracht Francoforte.

LA CARRIERA

Ndicka inizia a giocare fin da piccolo nelle scuole calcio di Parigi. Nel 2012 passa nel settore giovanile dell’Auxerre dove svolge tutta la trafile diventando anche capitano. L’esordio in prima squadra arriva il

27 gennaio 2017 nel match vinto 1-0 contro il Clermont. Nell’annata successiva aumenta il suo minutaggio collezionando 12 presenze che lo rendono un obiettivo dell’Eintracht Francoforte.

Passa all'Eintracht a titolo definitivo per 6 milioni nel luglio del 2018. Appena arrivato, diventa fin da subito una colonna della retroguardia tedesca e al termine della prima stagione mette a referto 36 presenze ed un gol (contro l’Hannover). Nelle successive stagioni, la fiducia degli allenatori non cambia. La stagione 21/22 è sicuramente la migliore con il Francoforte. Quarantaquattro presenze, 4 gol e una finale di Europa League vinta contro i Rangers. L’anno successivo il salto in Champions League (esordio nella massima competizione Uefa). Chiude la sua esperienza in Germania con 183 presenze e 12 gol.

Evan Ndicka sbarca a Roma nell’estate del 2023 dopo essersi liberato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Con i giallorossi firma un contratto quinquennale. Esordisce alla quarta giornata di campionato nel 7-0 contro l’Empoli.

Il 14 aprile 2024, nel corso del secondo tempo della sfida di campionato contro l’Udinese, il difensore ha accusato un malore intorno al 71º minuto. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La partita è stata sospesa e successivamente rinviata. Fortunatamente, gli esami clinici hanno escluso problemi cardiaci, rilevando invece un trauma toracico con un lieve pneumotorace al lato sinistro. Dopo le cure e il monitoraggio, il giocatore è stato dimesso in buone condizioni.

Pochi mesi dopo, il 28 novembre, ha trovato la sua prima rete con la Roma, segnando il gol dell’1-1 contro il Tottenham in un incontro valido per la fase a gironi dell’Europa League. Durante l’intera stagione si è rivelato una pedina fondamentale per la squadra, scendendo in campo in tutte e 38 le partite di Serie A senza mai essere sostituito. I giallorossi hanno chiuso il campionato al quinto posto, e lui è diventato il primo giocatore di movimento nella storia recente del club a non saltare neanche un minuto di gioco.

Dopo aver fatto tutta la trafila nelle nazionali minori della Francia, Ndicka sceglie alla fine di rappresentare la Costa d’Avorio, Paese nativo della madre. Il 6 giugno 2023 la prima convocazione con “Gli Elefanti” ma a causa di alcuni problemi burocratici non può scendere in campo contro lo Zambia in un match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’esordio arriva il 9 settembre seguente nel match vinto contro il Lesotho.