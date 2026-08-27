La Roma torna in Champions League dopo sette anni e lo fa con una certezza importante anche sul piano economico. La partecipazione alla League Phase vale quasi 50 milioni per il club giallorosso, ma attenzione: si tratta del minimo garantito, calcolato addirittura nello scenario peggiore, quello in cui la squadra di Gasperini dovesse perdere tutte e otto le partite e chiudere all'ultimo posto della classifica. Procediamo con ordine. Il primo assegno è quello della partecipazione. Ogni squadra qualificata alla League Phase riceverà 18,62 milioni. A questa cifra, per la Roma, si aggiungono circa 30,5 milioni legati al value pillar, il meccanismo introdotto dalla UEFA che tiene conto del valore del mercato televisivo e dei ranking UEFA. Si arriva così a una base di circa 49 milioni, prima ancora di considerare i risultati sul campo. Ed è proprio qui che il tesoro giallorosso può aumentare.

Ogni vittoria nella League Phase porterà 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio ne vale 700 mila. A questi - riporta Calcio e Finanza - si aggiungerà anche il bonus legato al piazzamento finale: più in alto arriverà la Roma, maggiore sarà la cifra incassata. In altre parole, quei quasi 50 milioni sono soltanto il punto di partenza e non il bottino definitivo. La stima minima tiene infatti conto di un'ipotesi praticamente estrema: zero vittorie, zero pareggi e ultimo posto. Basta quindi un successo per far salire immediatamente il conto, mentre ogni risultato positivo e ogni posizione guadagnata in classifica porteranno nuovi soldi nelle casse del club. E non è finita qui. La Champions può garantire alla Roma ulteriori entrate anche attraverso il botteghino. Le quattro partite casalinghe della League Phase, soprattutto considerando il grande seguito del pubblico giallorosso, possono generare fino a 15-20 milioni di euro complessivi.