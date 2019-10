Roma, la carica di Pau Lopez in vista del Milan: “Una grande partita” – FOTO

Tempo di tornare in campo per la Roma dopo l’Europa League e la delusione per il rigore beffa contro il Moenchengladbach. In vista della sfida di domani contro il Milan, Pau Lopez ha voluto incoraggiare l’ambiente, postando un messaggio sul proprio profilo ufficiale Instagram. Queste le sue parole: “Nuova opportunità. Una grande partita“. Sarà infatti l’occasione per mettere da parte lo sfortunato match di giovedì, affrontando un Diavolo apparso in ripresa grazie alla cura Pioli, nonostante il pareggio nel finale subito a San Siro contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato.