Roma, la carica di Mkhitaryan: “Prepariamo la prossima sfida” – FOTO

Tempo per la Roma di preparare la prossima sfida contro il Gent, primo impegno dei sedicesimi di Europa League. In vista del match europeo si è espresso sui social Mkhitaryan, che ha voluto caricare il gruppo. Questo il messaggio su Instagram: “Prepariamo la prossima sfida”. All’ex giocatore dell’Arsenal, uno di quello con più esperienza nel gruppo, è affidato il compito di cercare di far uscire la squadra dal momento difficile, partendo magari proprio dalla partita con la squadra belga.