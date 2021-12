Roma, Kumbulla non sarà ceduto: niente Ghana per Felix. Kamara supera Grillitsch

Il centrale albanese si è riguadagnato la fiducia di Mourinho. Felix rinuncia alla Coppa d'Africa mentre Darboe ha raggiunto il ritiro del Ghana. Il centrocampista francese in pole per la mediana. Nainggolan ha parlato del suo addio ai giallorossi

Il countdown per il mercato di gennaio si avvia verso la fine. Mancano 6 giorni all'inizio di una sessione durante la quale Pinto dovrà puntellare la Roma in modo da renderla competitiva per il quarto posto. Com'è noto, Mourinho si aspetta l'arrivo di un centrocampista esperto, pronto ad essere impiegato sin da subito ma anche futuribile. Nelle ultime il nome di Kamara avrebbe risalito la corrente tanto da superare Grillitsch nella lista degli obiettivi. Il classe '99 è in scadenza col Marsiglia ma il gm potrebbe puntare ad averlo subito sfruttando i soldi del riscatto di Under e Pau Lopez che proprio il club francese dovrebbe riconoscere alla Roma. Di questi 21 milioni, la metà potrebbe essere investita nel giovane talento. Un altro candidato al ruolo è Elneny. Pinto ha chiesto informazioni all'Arsenal sull'egiziano. Una pista tutt'altro che calda, a causa dell'impiego del giocatore in Coppa d'Africa che lo renderebbe indisponibile nell'immediato. Alla competizione continentale parteciperà anche Darboe, oggi in partenza per raggiungere il ritiro del Gambia, mentre Afena-Gyan, tra i pre-convocati del Ghana, ha deciso di declinare per la seconda volta consecutiva la chiamata. Il ragazzo resterà a Trigoria per dare il suo contributo in un periodo che si preannuncia tutt'altro che semplice. Della Roma è tornato a parlare Nainggolanraccontando i suoi screzi su Monchi e il suo rapporto con i tifosi: "Sono un ragazzo molto orgoglioso, sono deluso per come è finita la mia storia. È arrivato un direttore (Monchi, ndc) che sembra mi volesse bene e poi si è comportato male nei miei confronti. on i tifosi sono stati i miei momenti più belli. Se riguardo certe partite, immagini e qualche video sento un calore che non ho sentito da nessun'altra parte. Il romano è libero di mente, dice quello che pensa. Era tutto perfetto, sono in buoni rapporti, mi sono lasciato bene". A proposito di ex romanisti. Le buone prestazioni di Patrick Schickcon la maglia del Bayer Leverkusen hanno attirato l'interesse del West Ham. I Friedkin tengono gli occhi aperti sulla faccenda perché l'operazione porterebbe ulteriore liquidità nelle casse giallorosse.