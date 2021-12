Coppa d’Africa, Afena-Gyan rinuncia al Ghana: resta a Trigoria

ll giovanissimo attaccante della Roma ha preferito declinare la convocazione per il torneo continentale per continuare a lavorare con Mourinho ed essere a disposizione

Lavoro e pazienza. Felix Afena-Gyan non ha intenzione di bruciare le tappe con la Roma, né in nazionale. Qualche settimana fa aveva fatto notizia la rinuncia da parte del giovanissimo attaccante di rispondere alla convocazione del Ghana per restare con la testa concentrata al lavoro con i giallorossi e alla sua crescita. "Non si sente pronto", aveva dichiarato il suo agente a Forzaroma.info. Anche stavolta il classe 2003 ha scelto la via della coerenza, preferendo ringraziare ma declinare la chiamata della sua nazionale per la Coppa d'Africa 2021 che si giocherà tra pochi giorni. Afena-Gyan era tra i preconvocati ma resterà a Trigoria, a disposizione di José Mourinho in un periodo a dir poco decisivo per la Roma, denso di appuntamenti e anche di potenziali occasioni. Anche perché nelle scorse settimane ha dovuto saltare qualche impegno per il Covid e per una squalifica, ora vuole tornare a essere protagonista come a Genova.