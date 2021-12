Calciomercato Roma, chieste informazioni per Elneny: ostacolo Coppa d’Africa

Pinto ha sondato il terreno per il mediano dei Gunners, che però sarà impegnato tutto il mese con l'Egitto

La Roma è sempre più british, Mourinho ha compilato la sua lista quasi completamente in Premier League. Oltre a Maitland-Niles e Loftus-Cheek, l'ultimo nome è quello di Mohamed Elneny dell'Arsenal. Come riportato da 'Il Messaggero', Tiago Pinto lo avrebbe chiesto proprio nei colloqui per l'esterno dei Gunners che sembra viaggiare abbastanza spedito verso Trigoria. Il gm giallorosso ha sondato il terreno per l'egiziano, classe '92, mediano in scadenza di contratto ma con una spada di Damocle che può inibire ogni discorso. Elneny giocherà la Coppa d'Africa a gennaio, rischia di essere a disposizione solo a febbraio dal momento che l'Egitto è una delle big del torneo. Mourinho vuole però un giocatore subito disponibile, per cui l'ostacolo al momento c'è. Con l'Arsenal ha giocato solo sei partite in Premier (solo una da titolare, poi sempre spiccioli) e tre nella Carabao Cup tutte dall'inizio.