Dopo appena due partite disputate con la maglia della Roma, contro Newport County e Brighton, Konstantinos Koulierakis cambia già numero di maglia. Il difensore centrale greco era stato inizialmente presentato con il 33 sulle spalle, ma la cessione di Angeliño al Deportivo La Coruña ha liberato il numero 3, scelto ora dal classe 2003. Una scelta non casuale per Koulierakis, che indossa il numero 3 anche con la nazionale greca. Al Wolfsburg, invece, il difensore aveva sulle spalle il numero 4.