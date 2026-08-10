La Roma continua a lavorare alla pista Endrick. L’attaccante brasiliano è considerato sia da Gasperini sia dalla società il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e, proprio per questo, l’ipotesi di un suo arrivo nella Capitale resta viva. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, nelle ultime ore si sarebbero. L’obiettivo della Roma è convincere Endrick ad accettare una partenza in prestito e a sposare il progetto giallorosso. Il brasiliano però, vorrebbe ancora giocarsi le proprie carte al Bernabeu, nonostante la grande concorrenza nel reparto offensivo a disposizione di Mourinho. Il suo entourage spinge invece per una cessione temporanea, ritenuta la soluzione migliore per garantirgli maggiore continuità e minutaggio. La decisione definitiva è attesa entro questa settimana, quando il Real Madrid farà chiarezza sul futuro del giovane attaccante. La Roma resta alla finestra e continua a lavorare per provare a portarlo nella Capitale cercando di anticipare la concorrenza.