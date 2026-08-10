La Roma vuole accelerare sul mercato per regalare a Gasperini il rinforzo tanto atteso per il reparto offensivo. In cima alla lista di D'Amico, al momento, c'è Rodrigo Mora del Porto, per il quale il club giallorosso avrebbe già formulato una prima offerta ufficiale. Il trequartista portoghese aggiungerebbe qualità e talento all'attacco di Gasperini, e i numeri delle ultime stagioni lo certificano. Secondo i dati riportati da Opta, tra i giocatori della sua età soltanto Lamine Yamal ha fatto registrare statistiche migliori nelle ultime due stagioni. Il fuoriclasse del Barcellona ha infatti totalizzato 25 gol e 24 assist, per un totale di 49 partecipazioni a una rete, mentre Mora ha collezionato 11 gol e 5 assist, arrivando a quota 16. Meglio di lui ha fatto anche Diomandé (23 tra gol e assist), recentemente passato al Real Madrid per 140 milioni di euro, ma con un anno in più rispetto al portoghese. Anche alla luce di queste prestazioni, il Porto non intende fare sconti e punta a monetizzare al massimo da un'eventuale cessione. La richiesta si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, mentre la Roma è al lavoro per individuare la formula giusta e provare ad avvicinarsi alle condizioni fissate dal club portoghese.