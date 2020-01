Roma-Juventus, Fonseca non cambia: difesa a quattro verso la conferma

Contro la Juventus la Roma scenderà in campo con il 4-2-3-1. Scartata, secondo Il Tempo, l’idea della difesa a tre che aveva preso forza negli ultimi giorni. Cetin, che sembrava il favorito da schierare insieme a Smalling e Mancini, si accomoderà inizialmente in panchina, con Florenzi confermato laterale di destra. Diego Perotti sarà regolarmente in campo a formare il trio dietro Dzeko con Pellegrini e Zaniolo.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

All.: Fonseca

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.

All.: Sarri