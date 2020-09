Roma-Juventus, alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca

Se sarà decisiva o no per Fonseca lo dirà solamente il risultato. Di sicuro lo è per la Roma, che dopo il 3-0 a tavolino contro il Verona è chiamata a una grande prova per prendersi i primi punti del campionato. L’avversario è uno dei peggiori, la Juventus di Ronaldo e del nuovo allenatore Pirlo. Alle 13.30 oggi Fonseca presenterà la sfida in conferenza dalla sala stampa di Trigoria, mentre alle 13 arriveranno da Torino le parole dell’ex centrocampista. Il tecnico portoghese ritroverà Edin Dzeko, da capitano al centro dell’attacco. Sarà lui a guidare i compagni dopo esser stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera.