La Roma è arrivata in Galles, anche se con circa un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto (18.35), avendo dovuto cambiare volo rispetto a quello di linea iniziale su cui c'è stato un contrattempo. Un piccolo inconveniente nel primo giorno di ritiro per i giallorossi che alloggeranno al Vale Resort di Hensol.

Domani il primo test contro il Cardiff alle ore 16 (15 locali). Niente allenamento la mattina per i giallorossi che affronteranno i padroni di casa al Cardiff City Stadium. Attesa per Santiago Castro che dopo i primi giorni di lavoro a Trigoria è pronto per mettersi in mostra in campo. Dal primo minuto partirà Malen e i due sono già pronti alla staffetta dell'anno. Sarà l'unico volto nuovo presente in Galles poiché Koulierakis non è ancora sbarcato nella Capitale per le visite mediche. L'arrivo è previsto per la giornata di domani poi si unirà al gruppo nel Regno Unito. Torna tra i convocati Pisilli che sta pian piano recuperando dalla lesione al soleo sinistro, ma non giocherà. Discorso diverso per Vaz che ha recuperato completamente dall'infortunio ed è a disposizione. Si rivede El Aynaoui che ha concluso le vacanze extra causa Mondiale ed è pronto per la nuova stagione. Tra i baby della Primavera convocati Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Bah e Panico.

Cardiff-Roma, le info per i tifosi

Per i tifosi previsto un servizio navetta sulla lineatra il centro di Cardiff e ilnei giorni delle partite. Gli autobus partiranno daogni 15 minuti. Il primo servizio sarà operativo, mentre l'ultima corsa per lo stadio partirà. Al termine della partita, le navette effettueranno il percorso di ritorno verso il centro città e continueranno a circolare fino a quando il flusso dei tifosi non sarà completamente smaltito. I cancelli del Cardiff City Stadium apriranno alle– 90 minuti prima del calcio d'inizio (15 locali). Venduti circa diecimila biglietti, attesi un centinaio di romanisti.