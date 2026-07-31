I giallorossi nel Regno Unito per la seconda parte della pre-season, con il primo test previsto contro il Cardiff. L'argentino pronto a debuttare, il greco si aggregherà dopo le visite in programma domani
La Roma è arrivata in Galles, anche se con circa un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto (18.35), avendo dovuto cambiare volo rispetto a quello di linea iniziale su cui c'è stato un contrattempo. Un piccolo inconveniente nel primo giorno di ritiro per i giallorossi che alloggeranno al Vale Resort di Hensol.
Domani il primo test contro il Cardiff alle ore 16 (15 locali). Niente allenamento la mattina per i giallorossi che affronteranno i padroni di casa al Cardiff City Stadium. Attesa per Santiago Castro che dopo i primi giorni di lavoro a Trigoria è pronto per mettersi in mostra in campo. Dal primo minuto partirà Malen e i due sono già pronti alla staffetta dell'anno. Sarà l'unico volto nuovo presente in Galles poiché Koulierakis non è ancora sbarcato nella Capitale per le visite mediche. L'arrivo è previsto per la giornata di domani poi si unirà al gruppo nel Regno Unito. Torna tra i convocati Pisilli che sta pian piano recuperando dalla lesione al soleo sinistro, ma non giocherà. Discorso diverso per Vaz che ha recuperato completamente dall'infortunio ed è a disposizione. Si rivede El Aynaoui che ha concluso le vacanze extra causa Mondiale ed è pronto per la nuova stagione. Tra i baby della Primavera convocati Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Bah e Panico.
Cardiff-Roma, le info per i tifosiPer i tifosi previsto un servizio navetta sulla linea 95 tra il centro di Cardiff e il Cardiff City Stadium nei giorni delle partite. Gli autobus partiranno da Wood Street (fermata JB) ogni 15 minuti. Il primo servizio sarà operativo 2 ore prima del calcio d'inizio, mentre l'ultima corsa per lo stadio partirà 15 minuti prima del fischio d'inizio. Al termine della partita, le navette effettueranno il percorso di ritorno verso il centro città e continueranno a circolare fino a quando il flusso dei tifosi non sarà completamente smaltito. I cancelli del Cardiff City Stadium apriranno alle 13:30 – 90 minuti prima del calcio d'inizio (15 locali). Venduti circa diecimila biglietti, attesi un centinaio di romanisti.
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