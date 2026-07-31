La Roma continua a lavorare anche sul mercato in uscita. Mati Soulé resta il principale indiziato per lasciare i giallorossi, dopo i contatti delle settimane scorse e i contatti con l'Arabia Saudita mai decollati per la volontà del giocatore di non lasciare l'Europa. Il club gli ha fatto capire che è un giocatore sacrificabile e i movimenti attorno a lui proseguono. Ora c'è il Milan che sta provando a informarsi in particolare col suo agente Martin Guastadisegno: secondo 'calciomercato.com', proprio il procuratore ha preso contatti con i rossoneri, spingendo sul profilo di Soulé che risulta adatto ad Amorim. Il Milan sta riflettendo e lo stesso agente dell'argentino ha esposto un potenziale affare da circa 30 milioni di base fissa al quale andranno aggiunti dei bonus, anche se bassi. L'ex Juve attende.