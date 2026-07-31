Ci siamo. Konstantinos Koulierakis si prepara a diventare un nuovo giocatore dela Roma. Sono state ore di attesa per il difensore greco, con la trattativa ormai chiusa col Wolfsburg e l'ultimo tassello rimasto ovvero lo sbarco nella capitale. Il classe 2003 dovrebbe arrivare domani, per svolgere subito le visite mediche e viaggiare poi in Galles dove si metterà a disposizione di Gasperini in questa seconda parte di preparazione. Koulierakis arriverà in giallorosso dopo Santiago Castro e sarà il secondo acquisto dell'estate. Oggi il Wolfsburg è stato impegnato in un'amichevole con il Telstar e il greco non era in campo né in panchina, così come era accaduto anche una settimana fa contro il Lione. Ormai è solo questione di ore per il rinforzo in difesa che potrà alternarsi sì con Hermoso ma anche giocarsi in maniera importante il posto per alzare il livello della rosa romanista. Secondo 'Sky Sport', si è concluso con successo lo scambio dei documenti: l'affare si è chiuso sulla base di 17 milioni di euro più 1,5 di bonus a cui va aggiunto il 20% sulla futura rivendita.