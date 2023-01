Roma, infortunio Spinazzola: lesione di primo grado al flessore

Mourinho dovrà fare a meno del suo giocatore sicuramente per la gara di mercoledì con la Cremonese in Coppa Italia e per il match di campionato contro l'Empoli di sabato pomeriggio

Brutte notizie per la Roma. Leonardo Spinazzola, riferisce Sky Sport, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. L'esterno giallorosso era uscito ieri all'intervallo della gara con il Napoli per un problema muscolare. José Mourinho dovrà fare a meno del suo giocatore sicuramente per la gara di mercoledì con la Cremonese in Coppa Italia (ore 21) e per il match di campionato contro l'Empoli di sabato pomeriggio (ore 18). Nei prossimi giorni ci saranno altri accertamenti.