Roma, info biglietti: dalle 12 in vendita i tagliandi per le sfide con Torino e Juventus

L’AS Roma informa che dalle ore 12:00 di mercoledì 13 novembre saranno in vendita i biglietti per Roma-Torino e per Roma-Juventus.

Le due sfide si giocheranno rispettivamente domenica 5 gennaio alle 15:00 e domenica 12 gennaio alle 20:45 (date e orari da confermare).

Inoltre sarà aperta la vendita dei biglietti per l’area Premium per il seguente blocco di partite:

Roma-Lazio – domenica 26 gennaio 2019 15:00 (data e ora da confermare)

Roma-Bologna – domenica 9 febbraio 2019 15:00 (data e ora da confermare)

Roma-Lecce – domenica 23 febbraio 2019 15:00 (data e ora da confermare)

Roma-Sampdoria – domenica 8 marzo 2019 15:00 (data e ora da confermare)

Roma-Udinese – domenica 22 marzo 2019 15:00 (data e ora da confermare)

Per il match contro la Juventus, il prezzo delle curve sarà pari a 45 euro, 60 invece per i distinti. Il prezzo dei biglietti varia per le due tribune, si parte da un minimo di 85 euro per la Tevere fino ad arrivare a 150 per la Monte Mario. Spesa minore per chi vorrà andare allo Stadio Olimpico per Roma-Torino, con le curve e i distinti rispettivamente a 25 e 35 euro.