Roma, incontro con Odriozola e occhi su Demiral. Zeman: “Qui ho doppia cittadinanza”

Zeman: "Qui ho la doppia cittadinanza"

Nella cornice della libreria “Il Libraccio” di Via Nazionale di Roma, questa sera è stata presentata l’autobiografia di Zdenek Zeman intitolata "La bellezza non ha prezzo". Il tecnico boemo ha parlato durante l'evento del suo rapporto con la città: "A Roma ho la doppia cittadinanza: romanista e laziale. Se vinci a Torino non succede niente, se si vince a Roma o ancora più giù è tutto diverso". Oltre al tecnico, presenti tanti suoi ex calciatori come Eusebio Di Francesco e Di Biagio. Queste le parole dell'ex allenatore di Roma e Sassuolo: "Fiero di essere considerato un allenatore zemaniano. Per me è stato una fonte d'ispirazione ma non l'ho mai copiato". Di Biagio ha invece parlato del suo rapporto con Zeman e dei suoi insegnamenti: "Mi diceva sempre che non è un passaggio se non tagli l'uomo. Mi ha aperto un mondo. Adesso nel calcio si usano tanti termini, lui era già avanti 30 anni anni fa".