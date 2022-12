Roma, presentata l’autobiografia di Zeman: insieme al boemo Di Francesco e Di Biagio

Nella cornice della libreria “Il Libraccio” di Via Nazionale di Roma, questa sera è stata presentata l’autobiografia di Zdenek Zeman intitolata "La bellezza non ha prezzo". Numerosi i tifosi e i giornalisti presenti che hanno reso omaggio al tecnico che in carriera ha allenato, tra le tante, Roma, Lazio, Foggia e Pescara. Presenti gli ex calciatori Rambaudi, Favalli e Di Biagio. Queste le parole del boemo durante l’evento: "A tutti piace il bello ma per farlo serve coraggio e io ne ho avuto. I tifosi hanno affetto nei miei confronti perché è sempre piaciuto quello che ho fatto nelle mie squadre”. A sorpresa arriva anche Mihajlovic e Zeman commenta così la sua presenza: "Lo ringrazio perché so che ha fatto tanto sacrifici per esserci". In risposta, Sinisa aggiunge: "Prima di Zeman in Italia si giocava per non perdere, con lui si giocava per vincere. Non ha vinto trofei ma ha lasciato un segno. Ha ottenuto più di allenatori che hanno vinto tanto".