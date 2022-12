Roma, giovani talenti cercasi: piace Ayhan. Il fratello gioca nel Sassuolo

Calciatori affermati da una parte e giocatori di prospettiva dall’altra. E' questo, almeno nelle intenzioni, il percorso che vorrebbe intraprendere la Roma sul mercato. Secondo Calciomercato.it la ricerca di giovani talenti avrebbe portato Pinto a convergere le sue attenzioni su Mertcan Ayhan. Si tratta di un difensore centrale classe 2006 nato a Gelsenkirchen e quindi dotato di passaporto tedesco, sebbene militi nella Nazionale turca Under 17, del quale è anche capitano. Considerato uno dei maggiori talenti in Germania, si sta mettendo in mostra con le giovanili dello Schalke 04, con cui ha già segnato tre gol in undici presenze. Un giovane interessante che sogna di ripercorrere le orme del fratello Kaan Ayhan, sbarcato in Italia per vestire la maglia del Sassuolo, ed approdare alla corte di José Mourinho per fare il salto di qualità. Il suo cartellino viene valutato attualmente intorno a 1 milione di euro, ma la Roma dovrà fare i conti con la concorrenza delle squadre di Bundesliga.