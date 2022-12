Roma, difesa del futuro: rispunta Demiral con formula alla… Mancini

Non solo un terzino destro e un regista. Nella lista di Mourinho per un futuro non scontato nella Roma c’è anche la casella del difensore centrale. E c’è da tempo. Si è complicata la pista Ndicka che fa gola a molti club di Premier vista la scadenza contrattuale, difficile pure arrivare al serbo Pavlovic mentre per Kiwior la concorrenza è aumentata e non di poco. Più di un indizio riconduce invece all’Atalanta, un club con il quale la Roma ha chiuso più di un affare negli ultimi anni. A Mourinho, infatti, piace Merih Demiral. Il turco ha la tempra e il fisico giusto.

Il costo è fuori portata: poco più di 25 milioni. Ma qui entra in ballo la formula “Mancini”. Ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto rateizzato: 5 milioni subito poi altri 15 spalmati su due anni ed eventuali altri 5 di bonus. Una soluzione complicata in vista di giugno ma non impossibile. Di certo la Roma ha bisogno di un’alternativa in un reparto che vedrà partire quasi certamente Kumbulla e che ha visto un calo di rendimento da parte di Ibanez. Già in estate d’altronde Demiral era stato offerto alla Roma in un ipotetico scambio con Zaniolo. Non dall’Atalanta ma dalla Juve che ne deteneva il cartellino.