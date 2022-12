Mercato Roma, continua l’intreccio con la Juventus: anche i bianconeri su Bereszynski

Continua il braccio di ferro a distanza tra Roma e Juventus. I due club, sono alla ricerca di un nuovo terzino destro: i giallorossi per sostituire Karsdorp, i bianconeri per far rifiatare Cuadrado. Come riportato da Il Secolo XIX, il club della Continassa dopo un primo tentativo per l'olandese e per Odriozola (monitorato anche dai giallorossi), hanno messo gli occhi anche su Bartosz Bereszynski. Il polacco, fresco di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, nei giorni scorsi è stato fortemente accostato alla Roma dallo stesso agente: "Non posso dire che non esista questa possibilità". A quanto pare però il club di Trigoria non è l'unico ad essere interessato al capitano della Sampdoria.