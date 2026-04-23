Roma, incognita ritiro estivo. Niente tournée in Australia, ipotesi test in Germania

Il caos a Trigoria, le tensioni tra Gasperini e Ranieri, la mancata presa di posizione dei Friedkin, tutti elementi che rallentano il presente ma soprattutto il futuro della Roma. A cominciare dalla programmazione della prossima stagione, parlando di mercato ma anche di pure 'logistica'. Ad esempio, dove si farà il ritiro estivo? L'incertezza sull'allenatore rinvia ulteriormente la decisione: come riporta 'Il Messaggero', inizialmente il club aveva pensato ad una mini-tournée in Australia. Ma questa possibilità è poi venuta meno. Gli unici contatti avviati al momento sono per un test estivo in Germania e nulla più.