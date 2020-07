Roma in ritiro a Torino: i giallorossi si alleneranno a Vinovo per preparare il match con la Juve

La Roma partirà domani mattina da Fiumicino con destinazione Torino, per affrontare la doppia trasferta con granata e Juventus. Con l’aiuto del calendario, i giallorossi sono riusciti a organizzare un mini-ritiro che sarà d’aiuto per evitare di fare avanti e indietro tra Trigoria e il capoluogo piemontese. Giovedì, venerdì e sabato mattina la squadra di Fonseca sarà ospitata dai bianconeri nel centro sportivo di Vinovo, ex quartier generale dei campioni d’Italia, adesso assegnato alle giovanili. Sabato sera alle 20.45 la sfida dello Juventus Stadium che calerà il sipario sulla Serie A.