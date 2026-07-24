Un pezzo di storia della Roma se ne va. È morto Antonio Trebiciani. Nato a Ostia, si è spento all'età di 88 anni un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita ai colori giallorossi. La sua avventura nel mondo del calcio, però, inizia dall'altra sponda del Tevere: muove i primi passi da calciatore nelle giovanili della Lazio, prima di intraprendere la carriera da allenatore. Dopo le prime esperienze con la selezione femminile biancoceleste, l'Ostiense e il Centro San Tarcisio, arriva la svolta: l'approdo nel settore giovanile della Roma. Ed è proprio a Trigoria che la sua carriera ha preso una nuova dimensione. Trebiciani è diventato il simbolo della Primavera giallorossa, guidandola verso risultati storici. Tre gli Scudetti conquistati tra il 1973 e il 1978, a cui si aggiungono due Coppe Italia Primavera consecutive nelle stagioni 1973-1974 e 1974-1975. Numeri che raccontano il suo valore. E che lo rendono l'allenatore più vincente nella storia della Primavera della Roma. Ma, uno dei ricordi più belli della sua carriera, arriva nel 1973.

Quando arriva la chiamata della prima squadra. Dopo l'esonero di Helenio Herrera, Trebiciani ha guidato la Roma nelle ultime sei giornate di campionato. Il bilancio finale recita quattro pareggi e due sconfitte, risultati però sufficienti per conquistare la salvezza in Serie A grazie alla differenza reti. Ma il suo capolavoro più grande resta il talento valorizzato. Trebiciani ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di alcuni dei più grandi protagonisti della storia romanista: ha lanciato Agostino Di Bartolomei, ha scoperto Bruno Conti e ha accompagnato i primi passi nel calcio di Ranieri. Il suo ricordo resterà vivo anche nelle parole della Roma, che ha voluto salutarlo così: "L'AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Trebiciani, storico allenatore del Settore Giovanile giallorosso e guida della Prima Squadra nel 1973. Con il suo lavoro ha contribuito alla crescita di generazioni di calciatori, lasciando un segno profondo nella storia del Club. Tutta l’AS Roma si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari".