Roma in bolla fino alla sfida con il Milan: tutti in ritiro dopo la positività di Calafiori

Dopo la vittoria di ieri sera con il Benevento, i giocatori della Roma sono tornati a Trigoria con il pullman del club e si sono fermati a dormire nel centro sportivo. La squadra resterà in isolamento fino alla sfida con il Milan, in programma lunedì prossimo. Nel mezzo ci sarà la sfida di Europa League con lo Young Boys, con partenza per Berna prevista per mercoledì prossimo. Il caso di positività al covid di Riccardo Calafiori ha suggerito cautela al club, che ha preferito “mettere in bolla” tutto il gruppo squadra per ridurre al minimo il rischio di nuovi contagi.