Sarebbe in arrivo un nuovo sponsor in casa Roma. Secondo quanto riferito da P Manà Manà Sport Roma, infatti, "Orodei" sarà il nuovo back sponsor dei kit di allenamento della squadra giallorossa. Un altro successo di Michael Gandler, che dopo aver portato la squadra capitolina a grandi accordi con WizzAir ed Eurobet.live è pronto a mettere la firma su un’altra sponsorizzazione.

Orodei è una nota azienda italiana specializzata nel settore dei metalli preziosi. Il Gruppo Orodei fa parte del gruppo degli operatori professionali registrati presso la Banca d’Italia. Per questo motivo deve attenersi ad una costante supervisione e a tutte le leggi italiane che disciplinano la vendita, la gestione e la restituzione dei metalli preziosi, indipendentemente da forme e utilizzi.