A casa Conti il calcio è di famiglia. E scatta la sfida tra Bruno, Anastasia e Pisilli

Altro infortunio in casa Roma. Ai vari Pellegrini, Konè, Dybala, Wesley e Mancini si aggiunge anche Niccolò Pisilli. Come riportato da Manà Manà Sport, il centrocampista classe 2004 ha preso una botta ieri in allenamento e le sue condizioni sono da valutare in vista della cruciale sfida contro l'Atalanta. La Roma, che già dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini, ora rischia di perdere anche il 21enne sulla trequarti. Mancano però diversi giorni alla sfida e Pisilli proverà a stringere i denti.