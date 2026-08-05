In ritiro non solo calcio, ma anche i suoi 'derivati'. I momenti di relax sono utili anche a cementare il gruppo e sfidarsi internamente, in questo caso con il teqball. La contesa è tutta in salsa sudamericana o comunque latina, con la coppia Dybala-Hermoso da una parte e Castro-Wesley dall'altra. E il punteggio, così come la partita, non ha molto da dire con la Joya che insieme allo spagnolo mandano al tappeto gli avversari con il punteggio di 7-3. Un'occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire per Paulo, che dopo aver sottolineato che "l'esperienza paga sempre", nei commenti al video pubblicato dalla Roma rincara la dose. "Molto da imparare i ragazzini", punge l'argentino il duo argentino-brasiliano (45 anni in due contro i quasi 64 di Dybala ed Hermoso).

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