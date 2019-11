Roma, il rammarico di Cetin: “Chiedo scusa a squadra e tifosi per l’espulsione” – FOTO

La Roma conquista tre punti di grande prestigio battendo il Napoli di Ancelotti. Un’altra ottima prestazione dei giallorossi, che in difesa oggi hanno schierato Mert Cetin. Fonseca ha dato fiducia al giovane turco, che è uscito dal campo nel finale per il rosso sventolato da Rocchi. Un debutto dolceamaro per l’ex Genclerbirligi, vista anche qualche colpa sul gol di Milik: “Sono felice di far parte degli undici titolari la prima volta, chiedo scusa alla mia squadra e ai tifosi di esser stato espulso all’ultimo minuto. Forza Roma!” Sotto al post su Instagram di Cetin subito i commenti di affetto dei tifosi giallorossi, che hanno riconosciuto il grande impegno del classe ’97.