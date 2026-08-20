Lorenzo Pellegrini scalda i motori, ma per rivederlo in campo ci vorrà ancora tempo. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante nel suo intervento ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma, infatti, il numero 7 della Roma non tornerà a disposizione prima di fine agosto. Il centrocampista giallorosso è ancora alle prese con la ricaduta dell’infortunio muscolare al retto femorale della coscia destra. Impossibile rivederlo in campo contro Fiorentina (lunedì 24 agosto) e Lecce (lunedì 31, in trasferta), dal 1° settembre Pellegrini inizierà il lavoro con la squadra. A quel punto servirà circa una settimana per rivederlo in condizione. Più di qualche spiraglio per una convocazione già sabato 5 settembre contro l'Atalanta all'Olimpico, ma la vera data cerchiata in rosso è quella di domenica 13 per la trasferta contro il Torino. D'altronde Gasperini l'8 agosto, dopo il ko contro il Brighton e l'ufficialità del rinnovo del numero 7, era stato chiaro sul suo rientro: "Ci vorrà almeno un mese. Almeno. Se ne parla a settembre".