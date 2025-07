Roma il primo colpo. Arriva El Aynaoui per 25 milioni: un jolly per Gasp

Finalmente il primo colpo è arrivato, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E proprio come nella scorsa stagione proviene dalla Francia. Un anno fa fu Enzo Le Fée, uno che non ha certo lasciato una raccia indelebile a Roma. Ed al ora la speranza è che ora vad molto meglio con Neil El Aynaoui , il centrocampista marocchino che la Roma ha preso dal Lens per 23 milioni più 2 di bonus . Del resto, Roma e Lens erano in contatto da un po''. E da giorni avevano trovato un principio di accordo per il trasferimento che poi i giallorossi hanno voluto chiudere ieri, nel primo pomeriggio. Che con i giallorossi firmerà un contratto di 5 anni, fino al 2030, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno al milione e mezzo (al Lens guadagnava circa 400mila euro l'anno). Il giocatore, tra l'altro, dovrebbe essere in città già oggi per le visite mediche di rito.

Quello delle visite rappresenta uno snodo decisivo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, dato che lo scorso anno il suo trasferimento al Monaco era sfumato proprio a causa dei test clinici non superati per un problema al collaterale del ginocchio, che aveva scelto di non operare seguendo una terapia conservativa poi durata quattro mesi. All'epoca gli esami evidenziarono che la lesione non era ancora guarita a sufficienza e avrebbe potuto portare il calciatore a un intervento chirurgico e uno stop di 7 mesi. Cosa che non è accaduta, perché El Aynaoui ha giocato una stagione brillante in Ligue One, inanellando 17 presenze da titolare in campionato su un totale di 34 partite. Otto le ha saltate per infortunio (le prime tre della stagione per il problema al ginocchio dell'anno prima e altre cinque per guai muscolari), in una era squalificato, in un'altra era partito dalla panchina e sette volte è subentrato. In totale ha segnato otto gol e servito un assist. Per caratteristiche ricorda Pasalic, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, uno dei punti fermi dell'Atalanta di Gasperini. Non a caso il tecnico ha indicato proprio lui come primo rinforzo per la mediana. La Roma lo ha sempre considerato un obiettivo concreto e non un'alternativa a Rios. Proprio il paragone continuo con il colombiano del Palmeiras ha provocato le reazioni di una piccola parte della tifoseria, che ha subissato di critiche il giocatore sui social. Ma El Aynaoui è un investimento voluto e costruito. E l'arrivo di Rios, ora, potrebbe anche completare il reparto. La Roma ha alzato l'offerta a 27 milioni più 3 di bonus, inserendo anche una percentuale sulla futura rivendita, ma il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni fissi. Rios ha già fatto sapere di preferire la Roma al Benfica, ma l'intesa tra i club non è ancora stata trovata.