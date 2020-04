Roma, il messaggio di Spinazzola a Mancini: “Tanti auguri zio!” – FOTO

Giornata di festa per Gianluca Mancini, che oggi ha compiuto 24 anni. Un compleanno decisamente particolare per il difensore della Roma, vista la situazione difficile, ma in cui non sono mancati i messaggi d’affetto sui social. Tra amici e compagni, arriva anche il post di Leonardo Spinazzola su Instagram: “Tanti auguri zio Mancio”, ha scritto il terzino giallorosso postando uno scatto che li ritrae insieme alle loro compagne e il figlio del terzino in occasione del matrimonio di Mancini pochi mesi fa. I due sono molto amici, si sono conosciuti ai tempi del Perugia e il legame si è rinforzato con gli anni. Tanto che a portare le fedi lo scorso 23 dicembre è stato proprio il piccolo Mattia Spinazzola.