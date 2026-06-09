Il Mondiale si avvicina e la Roma, attraverso i propri profili social, ha voluto mandare un messaggio ai giocatori giallorossi che prenderanno parte al torneo: “In bocca al lupo ragazzi. Ci vediamo alla Coppa del Mondo FIFA. I nostri giocatori. Il palcoscenico mondiale”. A corredo del post, il club ha pubblicato anche alcune immagini personalizzate dedicate a Ndicka, Celik, El Aynaoui, Malen e Koné, i cinque romanisti impegnati nella manifestazione. All’appello manca ovviamente Wesley che, a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima amichevole prima della partenza, non farà parte della Seleção di Ancelotti. Il primo romanista a scendere in campo sarà Neil El Aynaoui che, il 14 giugno a mezzanotte (ora italiana), affronterà proprio il Brasile. Nello stesso giorno toccherà anche a Celik con la Turchia, impegnata contro l’Australia alle 6 del mattino, e a Malen con l’Olanda, atteso dalla sfida contro il Giappone alle 22. Il giorno successivo sarà la volta di Evan Ndicka che con la sua Costa d’Avorio affronterà l’Ecuador. L’ultimo giallorosso a debuttare sarà invece Manu Koné, in campo il 16 giugno alle 21 contro il Senegal.

Good luck, boys. See you at the FIFA World Cup!✨

Our players. The world stage. 🌍#ASRoma pic.twitter.com/jU5oBuT3ZD — AS Roma English (@ASRomaEN) June 9, 2026