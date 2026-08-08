In casa Roma salgono le quotazioni di Malick Fofana come possibile rinforzo per l’attacco. La trattativa per Nusa resta complicata e l’esterno belga del Lione rappresenta una delle principali alternative. Il club francese valuta il giocatore tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra che al momento la Roma considera troppo elevata anche alla luce di alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche del calciatore. La richiesta del Lione potrebbe però diminuire nei prossimi giorni. La squadra di Fonseca è infatti impegnata nei preliminari di Champions League contro lo Sparta Praga. La gara d’andata si è conclusa 2-1 in favore della formazione ceca e, in caso di mancata qualificazione alla competizione, il Lione potrebbe essere costretto a ad abbassare le proprie pretese per fare cassa. Nella sfida d’andata dei preliminari il belga è partito dalla panchina, entrando soltanto al 75’. I giallorossi restano quindi alla finestra, osservano l’evolversi della situazione e sperano di poter strappare il giocatore a condizioni più favorevoli.