Roma, il maggio-coraggio di Gasperini: nelle ultime due stagioni lo sprint decisivo

Maggio si è aperto come meglio non si poteva. Il 4-0 alla Fiorentina ha riportato la Roma a ridosso della zona Champions con tre partite ancora da giocare contro Parma, Lazio e Verona. E il mese che anticipa l'estate è anche stato il banco di prova nelle ultime due stagioni per l'Atalanta di Gasperini per la conquista di un posto tra le grandi d'Europa. Come specifica il grafico di Sofascore, infatti, il tecnico di Grugliasco nel 2023-2024 (con l'Atalanta che chiuse al quarto posto) ottenne 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta tra campionato ed Europa League (poi vinta). Tra i successi anche il 2-1 sulla Roma di De Rossi, decisivo per l'allungo. L'anno successivo (terzo posto) arrivarono 3 vittorie una sconfitta. Ma già tra il 2019 (quando però si giocò a luglio causa covid) e il 2021 il ruolino generale parla di 6 vittorie, 4 pareggi e un ko. Ora la Roma cerca il filotto per sperare ancora e non interrompere il trend.