Roma, il futuro preoccupa: Zaniolo a rischio addio. Pallotta al bivio

Nell’ultima relazione finanziaria la Roma ha ammesso “dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento“. Il rosso di bilancio che ora ammonta a 126,4 milioni (96 in più di un anno fa) peserà sulle scelte future della società. Pallotta continua a tenere duro, sperando di cedere il club alle sue condizioni, ma se lo scenario non cambierà presto sarà costretto a rivedere i suoi piani. L’arrivo di nuovi investitori, sia in società che nella possibilità di un subentro totale, sarà un punto focale per il futuro. L’ex proprietario del Bordeaux DaGrosa non è l’unico ad aver visionato il dossier romanista negli ultimi mesi, ma per il momento nessuno si è fatto avanti con una proposta concreta.

La paura dei tifosi (e di Fonseca) è ovviamente rivolta al ridimensionamento della rosa. Il prezzo pregiato è Nicolò Zaniolo, che secondo una prima stima avrebbe un valore di 60 milioni. Una cifra che, se qualcuno decidesse di sborsare, farebbe vacillare il ds Petrachi. L’eventuale addio del numero 22 è visto come un’ultima spiaggia e per risanare i conti la speranza è quella di sfoltire la rosa con le partenze dei vari esuberi, dal solito Javier Pastore a Bianda, per il quale si cerca una soluzione in Ligue 2. Ci sono tre squadre interessate a Zaniolo: la Juventus, il Tottenham e l’Inter. Gli inglesi però sono pronti a farsi da parte se i giallorossi non abbasseranno il prezzo. I nerazzurri, che hanno diritto al 15% sulla prossima cessione, si sono fatti avanti proponendo Nainggolan più soldi, incassando un “no” secco da Trigoria. Ai bianconeri interessa ancora anche Riccardi, pupillo di Paratici seguito già la scorsa estate. In entrata il nome più caldo è sempre quello di Pedro, che può arrivare a parametro zero.