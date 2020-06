L’Inter ci prova per Zaniolo, offerti Nainggolan più soldi: la Roma dice “no”

La Roma resiste, almeno per ora, agli affondi continui che stanno arrivando dai top club italiani per Nicolò Zaniolo. La Repubblica svela anche un’interessante retroscena di mercato con l’Inter pronta a far follie per riprendersi il 22 giallorosso. I nerazzurri avrebbero offerto a Petrachi il ritorno di Radja Nainggolan (il quale tornerebbe volentieri nella Capitale) più soldi, contando anche sul diritto di incassare il 15% di una futura cessione di Zaniolo, per un massimo di due milioni, che per Marotta si sarebbe tradotto in uno sconto. La Roma ha detto “no”, così come sono state respinte le offerte di Juventus, Tottenham e Manchester United.