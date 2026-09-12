La Champions non è la Serie A, ma questo forse già lo sapevamo. Per qualità, fisicità e innovazione tattica la massima competizione europea resta un universo a sé. E contro il Fenerbahce Gasperini si è scontrato - viene da dire per la prima volta in stagione - contro un vero rebus da risolvere. Alla fine ne è uscito un pareggio, anche perché l'approccio di Kartal è stato prettamente ostruzionistico e non propositivo, ma nella trasferta di Istanbul la Roma ha creato solamente 0.48 xG. Numeri che con Gasperini non si vedevano da marzo contro Como e Genoa. Il debutto in Champions ci ha restituito dei primi verdetti importanti, ma anche e soprattutto diverse domande chiave.

Un attacco poco pericoloso: cosa fare contro i blocchi bassi?

Se per un attimo pensare al fatto che ilabbia iniziatopuò essere gratificante (e forse un po' vanitoso), dall'altro lato consegna nelle mani diun interrogativo che finora i giallorossi non avevano affrontato: come battere i? Contro il 4-4-2 a zona dell'la Roma non ha sudato (chiudendo con 39 tiri totali e più di 3 xG), ma contro il blocco a 5 e ledel Fenerbahce i giallorossi hanno trovato veramente

Questo il 5-4-1 di Kartel in azione nel primo tempo. Sulla trequarti, la zona dove la Roma crea più problemi agli avversari, non c'è stato spazio per la fantasia di Soulé e Dybala

E se è vero che attaccare una formazione del genere sarebbe stato difficile per chiunque (come dimostrato dalla partita dell'Arsenal contro il Napoli), la Roma resta una squadra a cui mancano ancora giocatori da 1 contro 1 - anche sulle corsie, dove Rensch e Wesley non hanno mai saltato Brown o Muldur.

Serve davvero l'esterno sinistro a questa Roma?

In Champions la marcatura a uomo può diventare un problema?

Risposta breve:. O meglio, come ha specificato anche D'Amico, serve un(magari più di uno) conda quelle che la Roma possiede già conin campo. Il calcio moderno - ai massimi livelli - è composto da squadre con sistemi perfetti dove le qualità dei singoli possono esprimersi al meglio.chiededa 14 mesi e lo fa perché da tempo ha visto qualcosa che sta diventando sempre più evidente: la Roma ha bisogno di, di giocatori, sia in attacco che sull'esterno. E non è un caso se le occasioni potenzialmente più grandi sono arrivate colsu Skriniar esu Akturkoglu che ha rischiato il rigore prima della revisione (provvidenziale per il Fenerbahce) da parte del Var.Sì, ma è proprio questa chenelle prime 3 partite di campionato. Ildi concedere spazio agli avversari è insito nell', pregi e difetti che caratterizzano tutte le filosofie di gioco. I problemi maggiori, però, arrivano quando lanotevolmente così come la loro capacità di muoversi senza seguire posizioni rigide, sparigliando le maglie della difesa giallorossa come fatto dasia nel primo tempo che. È l'incognita con cui la Roma ha scelto didal momento della firma di Gasperini e con cui bisognerà fare i conti soprattutto contro squadre ancora più attrezzate come il(squadra progettata da Luis Enrique proprio con lo scopo di smantellare qualsiasi sistema a uomo).

Le due linee (di difesa e centrocampo) della Roma sono in ritardo sul taglio di Greenwood e confuse dalla presenza di Brown (autore del gol) che parte in realtà come terzino sinistro

Indipendentemente dall'errore di Mancini, i movimenti del Fenerbahce hanno aperto diversi spazi nella difesa giallorossa - che possono moltiplicarsi contro formazioni ancora più qualitative e "liquide" (= con giocatori capaci di muoversi per tutto il campo senza troppi problemi come l'Inter o il Como).

Eppure, tra difetti atavici e nuovi quesiti, c'è un aspetto di cui Gasperini può e deve andare fiero: la Roma finalmente può giocarsela con tutti e ha una sicurezza nei propri mezzi che caratterizza solo le grandi squadre. Andare sul campo del Fenerbahce dominando sul piano del gioco non è per tutti, soprattutto con l'emozione del ritorno in Champions dopo 7 anni. Questa squadra è formata da un gruppo vero e - sistemando le ultime lacune - può tornare a sognare in grande e a correre davvero per lo scudetto.