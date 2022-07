Roma, il dolce dubbio è di rigore: dal dischetto Dybala, Pellegrini o Abraham?

A José Mourinho spetterà l'ultima parola per decidere chi sarà il rigorista dei giallorossi in questa stagione

L'arrivo a Roma di Paulo Dybala ha stravolto l'ambiente giallorosso. Il 26 luglio è stato il giorno dell'argentino: conferenza stampa al mattino e presentazione ufficiale davanti ai tifosi in serata. José Mourinho dovrebbe farlo giocare oggi pomeriggio, alle 17:30, contro l'Ascoli nell'amichevole a porte chiuse a Trigoria. Magari ci sarà anche la possibilità per la Joya di tirare un calcio di rigore. La sua presenza nella rosa di Mourinho, infatti, apre un dolce interrogativo nello spogliatoio romanista e non solo: questa stagione chi si presenterà dagli 11 metri?

Dybala, un killer del dischetto

Il nuovo 21 della Roma è il candidato principale per battere i rigori nella stagione che è ormai alle porte, i giallorossi partiranno dalla sfida in trasferta con la Salernitana il 14 agosto. Nella sua carriera Dybala ha segnato 25 penalty su 30 calciati. Ai tempi del Palermo ha messo 3 volte in rete il pallone su 4 tentativi. Alla Juventus ha tirato 25 rigori ed è andato a bersaglio in 22 occasioni. Quando giocava in Argentina e vestiva la maglia dell'Instituto AC Córdoba ha avuto modo di tirare un solo rigore e l'ha sbagliato.

Tornando all'attualità, nella passata stagione 2021/22 Dybala ha calciato 3 volte dagli undici metri ed è andato sempre a bersaglio: 2 gol inChampions League e 1 in campionato (Inter-Juve 1-1). L'ultimo rigore segnato dalla Joya è quello del 2 novembre 2021 contro lo Zenit, nel 4-2 dei bianconeri.

Pellegrini e il senso di responsabilità

Il capitano romanista dovrebbe avere le stesse possibilità di Dybala per quanto riguarda i tiri dal dischetto. I numeri di Lorenzo Pellegrini sono simili a quelli dell'argentino, ma il numero 7 ne ha calciati meno. Da quando è tornato a Roma ha messo in rete 6 rigori su 8. L'anno scorso è andato a segno 2 volte su 3: gol contro Udinese (1-1) e Torino (0-3), errore nel big match con la Juventus (3-4) ma non ha avuto paura di riprendersi la responsabilità dal dischetto. In carriera, compresi Sassuolo e Nazionale, Pellegrini ha realizzato 8 penalty sugli 11 calciati. L'ultimo rigore tirato dal capitano giallorosso è quello del 20 maggio 2022 ai granata per il 3-0 finale.

La voglia di Abraham

Il terzo probabile rigorista della prossima stagione è Tammy Abraham. Per un centravanti i gol sono il pane quotidiano e dopo aver siglato 27 reti nella sua prima annata da romanista, l'inglese non vuole fermarsi. Nonostante sia un classe 1997, il bomber di Mourinho ha già calciato 19 volte dal dischetto e in 16 occasioni è andato a bersaglio.

I primi rigori della sua carriera li ha calciati con la maglia del Chelsea: 3 gol su 4 tiri dal dischetto in Premier League 2 e 1 centro in Youth League. Poi sono arrivate 2 reti su 2 con il Brystol City in Championship, 1 gol con l'Inghilterra nelle Qualificazioni agli Europei U21 del 2017 e 6 centri su 7 all'Aston Villa in Championship. Nella scorsa stagione il numero 9 giallorosso ha realizzato 3 penalty su 3 come Dybala e avrebbe tanto voluto tirare pure quello sbagliato da Veretout (ex rigorista) a Torino. Tutti in Serie A contro Sassuolo (2-2), Spezia (0-1, gol vittoria) e Torino (0-3) alla 38ª giornata. L'ultima parola per decidere chi sarà il rigorista della Roma in questa stagione spetterà ovviamente a José Mourinho.

Riccardo Casoli