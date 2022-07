La presentazione di Dybala è da brividi: sui social arriva il like di Wijnaldum

La trattativa con la Roma è in fase di chiusura e lui non vede l'ora di vestire la maglia giallorossa

Wijnaldum in questi giorni è molto attivo sui social. La trattativa con la Roma è in fase di chiusura e lui non vede l'ora di vestire la maglia giallorossa. Dieci giorni fa' aveva messo mi piace al fotomontaggio di Dybala sotto la Curva Sud, oggi il like è spuntato sul video della presentazione della "Joya". Il centrocampista olandese, come tutti, ha apprezzato la marea giallorossa che ha accolto l'ex Juventus. I tifosi adesso aspettano di vedere Wijnaldum a Fiumicino per regalare anche a lui una grande dimostrazione d'amore.