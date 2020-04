Scompare Marco Sciciola, allenatore del settore giovanile di casa Roma. La notizia della morte viene resa nota attraverso i profili social del club. “La società piange la sua scomparsa, tecnico da 10 anni al servizio del settore giovanile. Ai familiari va il nostro più caloroso abbraccio”, scrivono i giallorossi su Twitter. Poco dopo arrivano anche i primi post di cordoglio di alcuni calciatori come Bouah: “Riposa in pace mister, sei stato un esempio per tutti”.