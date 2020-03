Roma, il coraggio di Villar: “Sono da solo al mio compleanno, ma bisogna essere forti” – FOTO

Gonzalo Villar compie oggi 22 anni. Un compleanno sicuramente triste, vista la situazione coronavirus che sta attanagliando tutto il mondo e in particolare l’Italia. Il giovane spagnolo, arrivato da poche settimane alla Roma, ha comunque mandato un messaggio di speranza in un giorno particolare per lui, lontano dalla famiglia e dagli affetti: “Oggi festeggio un compleanno diverso, da solo e senza le persone che vorrei al mio fianco. Ma quando tutto questo passerà potremo stare di nuovo insieme – ha scritto su Instagram -. Bisogna essere forti e responsabili, rimanendo a casa. Grazie di cuore per i vostri auguri e dimostrazioni di affetto. Questo dimostra che si può essere vicini nonostante la distanza”.