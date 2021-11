Roma, il comunicato: l’indebitamento finanziario sale a 418,4 milioni

Un aumento rispetto al giugno 2021, di ben 106,7 milioni

La Roma ha comunicato le informazioni finanziarie. Al 30 settembre 2021, l’indebitamento finanziario netto è salito a 418,4 milioni di euro. Un aumento rispetto al giugno 2021, di ben 106,7 milioni, in gran parte dovuto ai soldi immessi dalla famiglia Friedkin per il fabbisogno della propria società che continua a spendere più di quanto incassa. Il club giallorosso è tenuto a farlo su richiesta della Consob per monitorare l’andamento economico-finanziario della società.